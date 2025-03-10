Экс-депутат гордумы занялся строительством

В Перми зарегистрировано ООО «Строительная компания “Глобус”». Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором выступает экс-депутат гордумы, бывший директор «Горсвета» Павел Ширев. Владельцем 100% долей компании является Александра Ширева. Общество ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства. Кроме этого, ООО «СК “Глобус”» занимается производством электромонтажных, малярных, кровельных и прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал организации — 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, Павел Ширев также числится владельцем ныне ликвидированной некоммерческой организации «Автотранспортный союз города Перми». Ранее он занимал должность гендиректора ООО «Эдельвейс», ведущего деятельность сухопутного пассажирского транспорта, а позже возглавлял ООО «Пермский экспресс». В конце 2013 года занял должность руководителя муниципального предприятия «Горсвет». В 2015 году был уволен с поста.