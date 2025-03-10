The Times: Британия инструктирует украинских чиновников перед переговорами с США

Великобритания проводит консультации для украинских чиновников по вопросам ведения переговоров с США, чтобы не допустить новых споров между странами, пишет The Times со ссылкой на источники. Делегации Соединенных Штатов и Украины встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии.

По информации газеты, инструктаж для президента Украины Владимира Зеленского проводит советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл. Он рекомендовал вести переговоры таким образом, чтобы у Дональда Трампа сложилось впечатление, что Россия — главное препятствие на пути к миру.

Джонатан Пауэлл прилетел на Украину на прошедших выходных. Ранее он также разговаривал с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем по поводу возобновления обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом.

Прошедшие 28 февраля переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского завершились спором двух президентов. После этого Белый дом приостановил все поставки оружия и передачу разведданных Киеву. Дональд Трамп говорил, что ждет хороших результатов от предстоящих переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».