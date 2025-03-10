Трамп допустил введение дополнительных пошлин на товары из России

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в отношении российских товаров будут введены дополнительные пошлины. Ранее он заявлял, что Вашингтон допускает ужесточение санкций в отношении Москвы до завершения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На борту президентского самолета журналисты спросили Дональда Трампа о том, какие рестрикции и тарифы Вашингтон может ввести против Москвы. «Мы рассматриваем множество аспектов»,— ответил президент США (цитата по Reuters).

7 марта Дональд Трамп заявил, что Белый дом всерьез рассматривает введение новых санкций против банковской и других секторов экономики России. 9 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что внесет на рассмотрение в Конгрессе законопроект об ужесточении ограничений в отношении РФ. Он считает, что такие меры подтолкнут Москву к переговорам по Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «В очереди на снятие».