Маск пообещал, что никогда не отключит Starlink на Украине

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink не отключит свои спутниковые терминалы на Украине. Он добавил, что США никогда не воспользуются этим как «козырем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Илон Маск

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Если говорить предельно ясно, то, как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы»,— написал господин Маск на странице в своей соцсети X. Он объяснил, что его слова о крахе украинского фронта при отключении спутникового интернета не угроза Украине. «Я просто заявляю, что без Starlink украинские линии связи рухнут, поскольку русские могут заглушить все остальные коммуникации»,— добавил миллиардер.

До этого Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — это «костяк украинской армии». ВСУ используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий. На Украине система начала работать в 2022 году. В феврале миллиардер также опроверг сообщение Reuters о том, что страну могут отключить от спутниковой связи в качестве инструмента давления на Киев.

Вашингтон дал понять, что не будет мириться с неуступчивостью Киева,— в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».