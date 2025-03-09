Сальдо: ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку, расположенному в селе Великие Копани, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Для этого украинская армия использовала РСЗО HIMARS, заявил губернатор. По его словам, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Он не уточнил, сколько именно людей пострадало.

«В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

7 марта Минобороны заявило, что армия России нанесла удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Сегодня Минобороны отчиталось об ударе по украинским объектам газопереработки. Ранее господин Сальдо заявлял, что сегодняшняя военно-политическая ситуация позволяет российским войскам взять город Херсон и правобережье региона.