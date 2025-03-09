Daily Mail: Трамп охладел к Британии после встречи Карла III и Зеленского

Президент США Дональд Трамп «охладел» к Великобритании после того, как король Карл III принял у себя во дворце президента Украины Владимира Зеленского 2 марта. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источники. По информации издания, Белый дом остался крайне недоволен действиями британской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл III и Владимир Зеленский

Фото: Joe Giddens / Pool / Reuters Карл III и Владимир Зеленский

Фото: Joe Giddens / Pool / Reuters

По данным издания, встреча Карла III и украинского президента в поместье Сандрингем в графстве Норфолк во время саммита европейских стран по Украине была организована специально. Это был ответ Великобритании на ссору господина Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, утверждают источники Daily Mail.

Как отмечает газета, господин Трамп начал сомневаться в необходимости поездки в Великобританию. В ответ в Лондоне заявили, что король Британии сам может решать, с кем ему встречаться, но попытались заверить администрацию США, что встреча короля с Владимиром Зеленским не была реакцией на ссору президента Украины и президента США в Белом доме.

Подробнее о британской политике — в материале «Ъ».