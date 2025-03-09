Суд арестовал предполагаемого виновника аварии с погибшим ребенком под Тосно

Тосненский городской суд Ленинградской области по ходатайству прокуратуры вынес решение об аресте водителя, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС). Речь идет о смертельной аварии под Тосно, в которой погиб несовершеннолетний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного ДТП с ребенком в Тосненском районе Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Последствия смертельного ДТП с ребенком в Тосненском районе Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что 49-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по трассе в сторону Петербурга, не справился с управлением и столкнулся с опорой ЛЭП. В результате ДТП погибли двое пассажиров иномарки, включая 10-летнего мальчика. Еще три человека были госпитализированы.

Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в надзорном ведомстве.

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария произошла около 07:30 пятницы, 7 марта, на автодороге между Тосно и поселком Ушаки. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело.

Андрей Цедрик