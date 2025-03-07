После смертельной аварии с ребенком под Тосно возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на трассе в Ленинградской области, в котором погиб ребенок. Дело расследуется по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Ъ-СПб» писал, что смертельная авария произошла около 07:30 на автодороге между Тосно и поселком Ушаки. Водитель автомобиля Volkswagen потерял управление и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП погиб находившийся в иномарке ребенок 2015 года рождения. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

В настоящий момент на место выехали следователи специализированного управления ГУ МВД России. Все подробности произошедшего выясняются.

Андрей Цедрик