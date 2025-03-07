Под Тосно легковушка влетела в столб электропередач, в аварии погиб ребенок

Под Тосно машина съехала с дороги и влетела в столб электропередач. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

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По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Авария произошла утром 7 марта на трассе между Тосно и поселком Ушаки. Как позже сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ДТП погиб ребенок, еще три человека пострадали.

Тосненская городская прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку всем обстоятельствам случившегося.

«Ход и результаты доследственной проверки поставлены городской прокуратурой на контроль»,— добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что иномарка сбила выбежавшего на дорогу трехлетнего ребенка на Херсонской улице.

Дарья Астанина