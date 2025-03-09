В Казани за два дня оштрафовали 120 нелегальных продавцов цветов

7 и 8 марта сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к административной ответственности более 120 нелегальных продавцов цветов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

По данным ведомства, в течение двух дней стихийные торговцы занимались продажей цветов на дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта и оживленных магистралях. Их действия создавали помехи движению, затрудняли городской трафик и провоцировали аварийные ситуации.

«Нарушение Правил дорожного движения, создание стихийных мини-рынков прямо на проезжей части грозило самыми печальными последствиями, явно не стоящими небольшой выгоды от разницы в стоимости цветов в специализированных магазинах и на дорогах», — отметили в сообщении.

Влас Северин