Коммунисты потребовали проверить приказ минстроя УР о диапазонах электроэнергии

Фракция КПРФ в Госсовете Удмуртии направила обращение в прокуратуру республики с просьбой проверить законность приказа минстроя об установлении тарифов на электроэнергию для населения региона, сообщает на странице реготделения партии во «ВКонтакте». Коммунисты считают, что установленные министерством диапазоны потребления электричества «необоснованны и ущемляют интересы большинства жителей Удмуртии».

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Среди прочего в обращении к прокурору коммунисты указывают, что приказ регионального минстроя (№ 26/2, принят 29 ноября 2024 года) об установлении диапазонов потребления электроэнергии не учитывает количество жильцов и комнат в квартирах и домах, освещение сельскохозяйственного подворья и объемы при ведении подсобного хозяйства и содержание скота. Такие нормативы прописаны в постановлении правительства Удмуртии (№17, утвержден 14 января 2013 года). «Утвержденные минстроем диапазоны — ниже действующих в Удмуртии нормативов потребления электроэнергии»,— указано в обращении.

Напомним, минстрой Удмуртии связал введение в регионе дифференцированной шкалы тарифов на электроэнергию с нижней планкой в 600 кВт в месяц с борьбой с незаконным предпринимательством. Эксперты полагают, что повышение оплаты может затронуть значительное число частных домовладений в регионе, но сомневаются, что значения будут пересмотрены.

Кроме того, в Удмуртии не будут вводить повышенный сезонный коэффициент для частных домов с электроотопительными установками в зимний период. Ранее возможность установить показатель до 1,8 к максимальному значения для первого и второго диапазонов — до 3,9 и от 3,9 до 6 тыс. кВт/месяц — регионам предоставило правительство РФ. Сезонный коэффициент должны были установить до 1 марта.

Подробнее об этом читайте в материале «Регион повышенной тарификации».