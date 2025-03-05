В Удмуртии не будут повышать коэффициент на электроэнергию для частников зимой

В Удмуртии не будут вводить повышенный сезонный коэффициент для частных домов с электроотопительными установками в зимний период, следует из приказа минстроя республики от 28 февраля. Ранее возможность установить показатель до 1,8 к максимальному значения для первого и второго диапазонов — до 3,9 и от 3,9 до 6 тыс. кВт/месяц — регионам предоставило правительство РФ. Сезонный коэффициент должны были установить до 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года к первому и второму диапазонам объемов потребления электрической энергии для населения, проживающего в не газифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и (или) садовых домах в отопительный период, применяется сезонный коэффициент 1,0»,— указано в приказе минстроя.

Напомним, минстрой Удмуртии связал введение в регионе дифференцированной шкалы тарифов на электроэнергию с нижней планкой в 600 кВт в месяц с борьбой с незаконным предпринимательством. Эксперты полагают, что повышение оплаты может затронуть значительное число частных домовладений в регионе, но сомневаются, что значения будут пересмотрены.