Еще три аэропорта России приостановили работу

Росавиация сообщила, что в ночь на 9 марта ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода. Ранее работу приостановил аэропорт Волгограда и Владикавказа.

Аэропорт Астрахани прекратил прием и отправку воздушных судов в 1:05 мск, Казани — в 2:00 мск, Нижнего Новгорода — в 2:59 мск. В Волгограде работа аэропорта приостановилась в 22:05 мск 8 марта. Как пояснила Росавиация, ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

О закрытии аэропорта Владикавказа сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В республике объявлена угроза атаки БПЛА, введен план «Ковер».

В ночь на 9 марта о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Воронежской и Ростовской областей. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также заявлял о работе ПВО. Режим опасности атаки БПЛА также объявляли в Самарской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях.