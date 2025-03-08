«Парма» проиграла в Казани УНИКСу

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» уступили местному УНИКСу со счетом 89:71. Игра до четвертой четверти проходила в равной борьбе, но на концовку матча подопечных Евгения Пашутина не хватило. В итоге шестое поражение в семи последних матчах Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самым результативным в составе пермской команды стал Ройс Хэмм, набравший 19 очков. 16 очков в этой игре набрал Александр Захаров.

Перед двумя заключительными домашними матчами чемпионата «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице и сохраняет неплохие шансы на попадание в плей-офф. Соперниками пермяков на финише будут команды «Астана» и МБА. На выезде предстоит сыграть с ЦСКА и БК «Самара».