«Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 0:2 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани.

Шайбы за «Авангард» забросили Николай Прохоркин и Джованни Фьоре. Эта победа помогла омичам сравняться с казанским клубом по очкам в турнирной таблице Восточной конференции: у обеих команд теперь 80 очков после 63 матчей.

В текущем сезоне «Авангард» выиграл все четыре матча против «Ак Барса». Встречи завершились со счетом 4:1, 3:1 и 6:2 в пользу омичей.

Следующий матч казанцы сыграют 10 марта на домашней арене против «Спартака», начало в 19:30 по московскому времени.

Влас Северин