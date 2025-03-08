Окружной суд поддержал требование прокуратуры отменить контракты СШОР №13 с подрядчиками ремонта бассейна

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решение признать недействительными контракты, заключенные Спортивной школой олимпийского резерва №13 (Таганрог) с подрядчиками, выполнявшими ремонт бассейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спорное решение было принято арбитражным судом Ростовской области в сентябре по требованию прокуратуры. Кассационную жалобу на решение подавал один из подрядчиков, участвовавших в ремонте бассейна.

Претензии прокуратуры к СШОР №13 возникли по итогам проверки исполнения региональной программы «Развитие физической культуры и спорта». В ходе проверки ведомство установило, что в 2021 году учебное заведение объявило открытый конкурс на выбор подрядчика работ по капитальному ремонту крытого бассейна. Победителем было признано ООО «КМ-Строй», и с ним заключили контракт стоимостью около 121 млн руб. Спустя некоторое время спортшкола расторгла договор в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком (к тому времени он успел выполнить контрактные работы на 102 млн руб.). Для завершения ремонта учебное заведение наняло фирму «ПожТехСервис», ИП Данил Демкин и ИП Эдуард Лютенко, заключив с ними в 2023 году 16 контрактов на выполнение отдельных работ по программе ремонта.

Новые подрядчики были привлечены без объявления торгов и проведения соответствующих конкурсных процедур. Именно это и не устроило прокуратуру. Ведомство обратилось в арбитражный суд с требованием не только расторгнуть контракты, но и вернуть в региональный бюджет деньги, уплаченные подрядчикам — в общей сложности 7,1 млн руб.

По мнению прокуратуры, 16 контрактов, по сути, были лишь прикрытием единой сделки государственного подряда на проведение работ по ремонту объекта с целью обойти требования ФЗ о госзакупках (ФЗ допускает закупку без проведения конкурса, если сумма контракта не превышает 600 тыс. руб. – Ъ).

В свою очередь, подрядчики заявили суду, что процедура заключения договоров формально была соблюдена, работы по спорным контрактам исполнены, поэтому требование о возврате денежных средств является незаконным.

Тем не менее, арбитражный суд Ростовской области признал дробление единого подряда на 16 контрактов необоснованным, и удовлетворил требование прокуратуры.

Сергей Иванов