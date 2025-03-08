В Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов

На нескольких участках побережья в Краснодарском крае нашли мелкую крошку нефтепродуктов. Об этом сообщили волонтеры Белореченского, Красноармейского и Северского районов. Как передает оперштаб края, в первую очередь собирают фрагменты нефтепродуктов вдоль уреза воды, после чего проводят очистку основной территории пляжей. В Новокубанском, Курганинском и Успенским районах новых выбросов мазута не обнаружили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

15 декабре 2024 года в Керченском проливе в шторм затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,5 тыс. т мазута. Часть нефтепродуктов осталась внутри затонувших судов и в кормовой части «Волгонефти-239», севшей на мель у мыса Панагия. В январе президент Владимир Путин назвал принятые для ликвидации ЧП меры недостаточными. На этой неделе МЧС сообщило, что выбросы мазута на Кубани участились из-за повышения температуры.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Анапа открывает пляжи».