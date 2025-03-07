МЧС: выбросы мазута на Кубани участились из-за повышения температуры

В Краснодарском крае участились выбросы мазута из-за повышения температуры, сообщило МЧС. Мониторинг берега ведется на 265 км, в Анапе и Темрюкском районе водолазы МЧС работают на 19 участках. 6 марта в региональном оперштабе сообщалось о повторных выбросах на трех участках — возле пляжа центра «Премьера» в Анапе, пляжа «Селена» в селе Витязево и у дома отдыха «Фея-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно сервису Gismeteo.ru, в Анапе с 5 марта ночью сохраняется температура до +7 , днем она поднимается до +16. В начале января, спустя три недели после крушения танкеров в Керченском проливе, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что мазут выбрасывает на берег «не крупными сплошными пятнами, а крошкой». Тогда он указывал, что летом при больших температурах мазут начнет плавиться, и убрать его будет сложнее. 9 января на такие риски указывал и президент Владимир Путин.

Мазут плохо растворяется в воде, в том числе соленой. В море при высоких летних температурах (от +25) мазут, как и другие нефтепродукты, поднимается наверх, образуя пленки. При низкой температуре мазут превращается в плотную вязкую массу, которая оседает на дне или выбрасывается при волнении моря на сушу.

По состоянию на утро 7 марта, в Краснодарском крае собрали 147,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, водолазы совершили более 1 тыс. спусков и собрали почти 2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. В Крыму мониторинг ведется на 525,4 км берега, всего собрано почти 763 тонны загрязненного песка.

Полина Мотызлевская