WSJ: страны НАТО не нашли доказательств диверсий в Балтийском море

Странам НАТО «оказалось непросто» привлечь кого-то либо к ответственности за повреждения подводных кабелей в Балтийском море, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Последний крупный инцидент произошел в декабре 2024 года — был задержан танкер Eagle S, который заподозрили в повреждении сетевого кабеля Estlink 2 в Финском заливе. Но правоохранительные органы не сумели собрать достаточно доказательств того, что эта была диверсия, и 2 марта судно освободили. По данным газеты, трое членов экипажа все еще находятся под следствием и должны оставаться в Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

WSJ отмечает, что за последние полтора года на Балтике произошло четыре крупных инцидента с повреждением кабелей. Утверждается, что во всех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы. Однако, как уточняет издание, доказать саботаж сложно: для этого нужны существенные улики или свидетельские показания, подтверждающие выводы следствия. Чтобы выдать ордер на арест или возбудить дело, прокуроры должны предоставить доказательства преднамеренного правонарушения, а не случайного и незамеченного сброса якоря. В ситуации с Eagle S, к примеру, капитан судна заявил полиции, что это было несчастным случаем.

О повреждении электрокабеля Estlink 2 стало известно в конце декабря 2024 года. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию. По версии финской стороны, танкер Eagle S под флагом Островов Кука повредил кабель якорем. Финский оператор электросетей просил арестовать судно.

О реакции НАТО на повреждение кабелей — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».