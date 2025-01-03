Финский оператор электросетей просит арестовать танкер Eagle S

Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с просьбой арестовать танкер Eagle S по делу о повреждении кабеля EstLink 2. Компания потребовала обеспечительных мер в рамках иска о возмещении ущерба, передает Reuters.

Кабель EstLink 2 был поврежден в конце декабря. По версии Финляндии, Eagle S под флагом Островов Кука повредило его с помощью якоря. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Финская таможня не исключала, что танкер может быть связан с перевозкой российских энергоресурсов.

Электрокабели EstLink 1 и EstLink 2 соединяют Эстонию и Финляндию. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт — в 2014 году.

Как НАТО реагирует на повреждение кабелей — в материале «Ъ FM» «НАТО взялось за кабель».