«РИА Новости»: Турция не принимала решения по отправке миротворцев на Украину

Российский дипломатический источник в Турции опроверг публикации СМИ о том, что Анкара приняла какое-либо решение по отравке военной миссии на Украину. Об этом пишет «РИА Новости».

«Откуда появилась эта информация? Речь идет об общих обсуждениях. Никакого конкретного решения не принято. К сожалению, в СМИ очень много вбросов и фейков на эту тему, чтобы манипулировать ситуацией»,— сказал агентству неназванный источник в Анкаре.

В конце февраля Bloomberg писал о том, что Турция готова отправить военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии. По сообщениям источников агентства, этот вопрос обсуждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 6 марта о готовности Анкары внести вклад в отправку миротворческих сил на Украину сообщило турецкое издание Milliyet.

План размещения миротворцев на Украине ранее подготовили Великобритания и Франция. Страны планируют отправить до 30 тыс. европейских военнослужащих, которые будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Они собираются это сделать после того, как Москва и Киев договорятся о прекращении огня.

Об обсуждении этого вопроса с США — в материале «Ъ» «Прийти по-английски».