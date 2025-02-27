Bloomberg: Эрдоган готов отправить турецких миротворцев на Украину

Турция готова отправить военнослужащих на Украину в рамках миротворческой миссии для контроля за режимом прекращения огня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал на отдельных встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре.

«РИА Новости» в администрации президента Турции сообщили, что Анкара на высшем уровне выражала «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию российско-украинского конфликта. «Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было»,— уточнили в администрации.

Как утверждают собеседники Bloomberg, Турция присоединится к миротворческой миссии только при условии, что страна будет участвовать во всех консультациях и встречах по ее формированию. Источник Bloomberg, близкий к российскому правительству, заявил, что Москва не ответила на предложение Анкары, которое обсуждалось во время визита Сергея Лаврова в турецкую столицу 24 февраля. Этот вопрос «не считается приоритетным», подчеркнул собеседник агентства.

Турецкий источник в разговоре с Bloomberg заявил, что Турция выступает за предоставление гарантий безопасности, которые обеспечат устойчивый мир. Владимир Зеленский во время визита в Анкару 18 февраля сказал журналистам, что разрешение конфликта возможно, если Украина, США и вся Европа будут представлены за столом переговоров. «Турция — часть Европы. Я благодарен Реджепу Тайипу Эрдогану за понимание»,— сказал украинский президент.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. На пресс-конференции в Дохе на вопрос «Ъ» о миротворцах Сергей Лавров ответил: «Мы никаких вариантов не можем рассматривать в этом качестве. Нас никто об этом не спрашивает».

Об обсуждении этого вопроса с США — в материале «Ъ» «Прийти по-английски».

Лусине Баласян