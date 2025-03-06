Milliyet: Турция готова обсуждать отправку миротворцев на Украину

Анкара может внести вклад в отправку миротворческих сил на Украину, если этот шаг позволит достичь «стабильности» в ЕС, пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в турецком минобороны. По их словам, будучи членом НАТО и ОБСЕ, Турция не может быть в стороне от вопроса европейской безопасности и будет следовать общему курсу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

«Было бы крайне неправильно продолжать препятствовать участию нашей страны в оборонных инициативах ЕС по политическим причинам»,— пояснили собеседники издания. В минобороны подтвердили, что Турция намерена поддержать европейские методы урегулирования кризиса на Украине.

«В этом процессе наша страна продолжит поддерживать все конструктивные инициативы, направленные на установление мира в регионе, обеспечение того, чтобы Черное море оставалось морем мира, и на восстановление Украины»,— уточнили источники в ведомстве.

Франция и Великобритания готовы направить миротворцев на украинскую территорию, но для этого они хотят получить гарантии безопасности от США, а те отказываются их давать. В конце февраля Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал отправку миротворцев на Украину на отдельных встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разговоры о миротворцах задели рынок».