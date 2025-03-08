Актер Джин Хэкмен с супругой умерли от естественных причин

Американский актер Джин Хэкмен и его жена пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин. Подробности об их смертях раскрыли шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса и главный судмедэксперт Хизер Джаррелл, передает CNN.

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Тела супругов обнаружили в их доме в Санта-Фе 27 февраля. По данным экспертизы, госпожа Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома. Скорее всего, она скончалась первой. Ее муж, у которого были признаки болезни Альцгеймера, мог не знать о ее смерти. Причиной его кончины назвали сердечно-сосудистое заболевание.

Власти уточнили, что актера обнаружили лежащим около кухни, а его жену — в ванной комнате. Труп их собаки был найден в клетке в ванной, она могла умереть из-за голода. Дочь актера называла вероятной причиной их смерти отравление угарным газом, но эта версия не подтвердилась.

Джин Хэкмен начал карьеру в 1960-х, на его свету более 100 ролей. В 1971 году за фильм «Французский связной» получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также «Оскар» актеру принесла роль в вестерне «Непрощенный» (1992). В 2004 году господин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Подробности — в публикации «Ъ» «Рыцарь невзрачного образа».