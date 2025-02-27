Дочь Джина Хэкмена назвала возможную причину смерти актера и его жены

Элизабет Джин Хэкмен, дочь голливудского актера Джина Хэкмена, заявила телеканалу TMZ, что вероятной причиной смерти ее отца и его жены Бетси Аракавы стало отравление угарным газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джин Хэкмен в 2003 году

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters Джин Хэкмен в 2003 году

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

Пара была найдена в их доме в Санта-Фе сегодня, 27 февраля, приблизительно в 13:45 по местному времени. По словам шерифа округа Адана Мендосы, предварительное время смерти — после полуночи. Джину Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года.

Дочь актера заявила, что точная причина смерти пока не установлена, но правоохранительные органы, по ее словам, не обнаружили следов насильственной смерти. В то же время управление шерифа округа Санта-Фе отметило, что расследование смерти все еще продолжается и рассматриваются все версии случившегося.

Джин Хэкмен родился в 1930 году. В 30 лет он получил роль в театре на Бродвее, затем сыграл несколько эпизодических ролей в кино. В 1964 году актеру предложили сняться в кинокартине «Лилит», в которой также сыграл Уоррен Битти. В 1967 году Джин Хэкмен исполнил роль старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд». В 1971 году за роль в фильме «Французский связной» актер был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также актер получил «Оскар» за роль в фильме «Непрощенный». В 2004 году Джин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава поженились в 1991 году. У Джина Хэкмена осталось трое детей от первого брака.

Кирилл Сарханянц