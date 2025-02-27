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Коммерсантъ FM
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Дочь Джина Хэкмена назвала возможную причину смерти актера и его жены

Элизабет Джин Хэкмен, дочь голливудского актера Джина Хэкмена, заявила телеканалу TMZ, что вероятной причиной смерти ее отца и его жены Бетси Аракавы стало отравление угарным газом.

Джин Хэкмен в 2003 году

Джин Хэкмен в 2003 году

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

Джин Хэкмен в 2003 году

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

Пара была найдена в их доме в Санта-Фе сегодня, 27 февраля, приблизительно в 13:45 по местному времени. По словам шерифа округа Адана Мендосы, предварительное время смерти — после полуночи. Джину Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года.

Дочь актера заявила, что точная причина смерти пока не установлена, но правоохранительные органы, по ее словам, не обнаружили следов насильственной смерти. В то же время управление шерифа округа Санта-Фе отметило, что расследование смерти все еще продолжается и рассматриваются все версии случившегося.

Джин Хэкмен родился в 1930 году. В 30 лет он получил роль в театре на Бродвее, затем сыграл несколько эпизодических ролей в кино. В 1964 году актеру предложили сняться в кинокартине «Лилит», в которой также сыграл Уоррен Битти. В 1967 году Джин Хэкмен исполнил роль старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд». В 1971 году за роль в фильме «Французский связной» актер был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также актер получил «Оскар» за роль в фильме «Непрощенный». В 2004 году Джин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава поженились в 1991 году. У Джина Хэкмена осталось трое детей от первого брака.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Джин Хэкмен и его роли

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Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Фото: George Brich / AP

На автограф-сессии. 2008 год

На автограф-сессии. 2008 год

Фото: Christopher Michael Little

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Фото: Twentieth Century Fox

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Фото: AP

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Фото: American Empirical Pictures

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

Фото: Reed Saxon / AP

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Фото: American Zoetrope

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Фото: Sarah Martone / AP

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

Фото: Warner Bros. / Seven Arts

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

Фото: Tom Strickland / AP

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Фото: David Foster Productions

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

Фото: Avalon / Getty Images

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Фото: Epsilon Motion Pictures

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

Фото: Lutz Schmidt / AP

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Фото: Twentieth Century Fox

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Фото: Reuters

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Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Фото: George Brich / AP

На автограф-сессии. 2008 год

Фото: Christopher Michael Little

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Фото: Twentieth Century Fox

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Фото: AP

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Фото: American Empirical Pictures

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

Фото: Reed Saxon / AP

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Фото: American Zoetrope

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Фото: Sarah Martone / AP

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

Фото: Warner Bros. / Seven Arts

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

Фото: Tom Strickland / AP

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Фото: David Foster Productions

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

Фото: Avalon / Getty Images

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Фото: Epsilon Motion Pictures

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

Фото: Lutz Schmidt / AP

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Фото: Twentieth Century Fox

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Фото: Reuters

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