Актер Джин Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения его тела

Тело американского актера Джина Хэкмена, вероятно, нашли через девять дней после его смерти, сообщает CNN со ссылкой на местные власти. Кардиостимулятор 95-летнего актера зафиксировал «последнее событие» 17 февраля, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джин Хэнкмен

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters Джин Хэнкмен

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

«По словам патологоанатома, я думаю, верно предположить, что это был последний день в его жизни»,— сказал он. Шериф добавил, что определить точное время смерти будет непросто и следователи работают над тем, чтобы восстановить хронологию событий.

Господин Мендоса уточнил, что у актера и его жены, которую нашли мертвой вместе с ним, взяли пробы на угарный газ и результат отрицательный, что, вероятно, исключает его как возможную причину смерти. Признаков утечки газа также не обнаружено.

Тела обладателя двух премий «Оскар» Джина Хэкмена и его супруги пианистки Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе 27 февраля. Вместе с супружеской парой была найдена их мертвая собака. Правоохранительные органы не считают смерть насильственными. Дочь актера называла вероятной причиной их смерти отравление угарным газом.

На счету у Джина Хэкмена более 100 ролей. В 1971 году за фильм «Французский связной» он был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также «Оскар» актеру принесла роль в вестерне «Непрощенный» (1992). В 2004 году господин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыцарь невзрачного образа».