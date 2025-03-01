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Коммерсантъ FM
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Актер Джин Хэкмен мог умереть за 9 дней до обнаружения его тела

Тело американского актера Джина Хэкмена, вероятно, нашли через девять дней после его смерти, сообщает CNN со ссылкой на местные власти. Кардиостимулятор 95-летнего актера зафиксировал «последнее событие» 17 февраля, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

Джин Хэнкмен

Джин Хэнкмен

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

Джин Хэнкмен

Фото: Andy Clark / File Photo / Reuters

«По словам патологоанатома, я думаю, верно предположить, что это был последний день в его жизни»,— сказал он. Шериф добавил, что определить точное время смерти будет непросто и следователи работают над тем, чтобы восстановить хронологию событий.

Господин Мендоса уточнил, что у актера и его жены, которую нашли мертвой вместе с ним, взяли пробы на угарный газ и результат отрицательный, что, вероятно, исключает его как возможную причину смерти. Признаков утечки газа также не обнаружено.

Чем известен Джин Хэкмен

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Тела обладателя двух премий «Оскар» Джина Хэкмена и его супруги пианистки Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе 27 февраля. Вместе с супружеской парой была найдена их мертвая собака. Правоохранительные органы не считают смерть насильственными. Дочь актера называла вероятной причиной их смерти отравление угарным газом.

На счету у Джина Хэкмена более 100 ролей. В 1971 году за фильм «Французский связной» он был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также «Оскар» актеру принесла роль в вестерне «Непрощенный» (1992). В 2004 году господин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыцарь невзрачного образа».

Фотогалерея

Джин Хэкмен и его роли

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Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Фото: George Brich / AP

На автограф-сессии. 2008 год

На автограф-сессии. 2008 год

Фото: Christopher Michael Little

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Фото: Twentieth Century Fox

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Фото: AP

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Фото: American Empirical Pictures

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

Фото: Reed Saxon / AP

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Фото: American Zoetrope

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Фото: Sarah Martone / AP

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

Фото: Warner Bros. / Seven Arts

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

Фото: Tom Strickland / AP

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Фото: David Foster Productions

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

Фото: Avalon / Getty Images

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Фото: Epsilon Motion Pictures

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

Фото: Lutz Schmidt / AP

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Фото: Twentieth Century Fox

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Фото: Reuters

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Джин Хэкмен, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», на интервью. 1972 год

Фото: George Brich / AP

На автограф-сессии. 2008 год

Фото: Christopher Michael Little

Кадр из фильма «Французский связной». 1971 год

Фото: Twentieth Century Fox

Слева направо: продюсер Филип Д’Антони, Джин Хэкмен, актриса Джейн Фонда и режиссер Уильям Фридкин на церемонии вручения премии «Оскар». 1972 год

Фото: AP

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум». 2001 год

Фото: American Empirical Pictures

На церемонии вручения премии «Золотой глобус». 2003 год

Фото: Reed Saxon / AP

Джин Хэкмен в фильме «Разговор». 1974 год

Фото: American Zoetrope

Джин Хэкмен обсуждает с соавтором Дэниелом Лениханом написание книги «Пробуждение звезды Пердидо». 1999 год

Фото: Sarah Martone / AP

Джин Хэкмен и Кристофер Рив в фильме «Супермен 4: В поисках мира». 1987 год

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

С Уорреном Битти в фильме «Бонни и Клайд», 1967 год

Фото: Warner Bros. / Seven Arts

На съемках спортивной драмы «Команда из штата Индиана». 1985 год

Фото: Tom Strickland / AP

Джин Хэкмен и Тери Гарр в фильме «Полная Луна в голубой воде». 1988 год

Фото: David Foster Productions

С семьей на горнолыжном курорте в Сан-Валли. 1974 год

Фото: Tony Korody / Sygma / Getty Images

На церемонии вручения премии «Оскар». 1993 год

Фото: Avalon / Getty Images

Кадр из фильма «Вердикт за деньги». 2003 год

Фото: Epsilon Motion Pictures

С женой Бетси Аракавой в Берлине. 1989 год

Фото: Lutz Schmidt / AP

Актер в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту». 2004 год

Фото: Twentieth Century Fox

Перед премьерой мультфильма «Муравей Антц» на Международном кинофестивале в Торонто. 1998 год

Фото: Reuters

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