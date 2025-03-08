В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА

В селе Орловка Белгородского района движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Водителя с осколочными ранениями лица доставили в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. Также осколками посечена легковушка, рассказал господин Гладков в Telegram.

В предыдущий раз регион подвергался атаке вчера, 7 марта: над его территорией сбили два беспилотника. В течение сегодняшней ночи силы ПВО уничтожили 31 дрон над четырьмя регионами. В Ленинградской области при падении обломков был поврежден резервуар НПЗ.