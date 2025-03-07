Бельгия предложила Украине военную помощь на €1 млрд

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пообещал Украине военную помощь на €1 млрд. В пакет помощи войдут истребители F-16. Предложение глава бельгийского Минобороны сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 марта, передает бельгийский портал RTL Info.

Предполагается, что €216 млн будет направлено на закупку снарядов с калибром 155 мм. Еще €200 млн будет потрачено на противовоздушную оборону. По словам господина Франкена, Владимир Зеленский принял предложение с благодарностью. При этом украинский президент сделал ряд встречных предложений, которые изучаются бельгийской стороной. Тео Франкен добавил, что Бельгия может оказать Украине больше помощи, «но это должно обсуждаться в правительстве».

В феврале начальник Генштаба Бельгии генерал авиации Фредерик Вансина заявил, что передача Украине первых из 30 истребителей F-16 откладывается как минимум на год. В мае 2024 года Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает предоставление Киеву военной помощи не менее чем на €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до 2028 года.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».