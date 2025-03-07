Экс-главу французской разведки приговорили к четырем годам тюрьмы за помощь LVMH

Сегодня, 7 марта, парижский суд вынес обвинительный вердикт бывшему главе Центрального управления внутренней разведки Франции Бернару Скуарсини. Его признали виновным в использовании государственных средств в интересах холдинга LVMH и лично его главы миллиардера Бернара Арно. Кроме того, Бернар Скуарсини был признан виновным в незаконной слежке за активистом, а ныне парламентарием Франсуа Рюффеном. Об этом сообщает Reuters.

Тем самым суд подтвердил мнение прокуратуры о том, что бывший глава разведки был нанят LVMH для слежки за господином Рюффеном и его газетой Fakir, критиковавшей холдинг и лично господина Арно. Поводом для слежки стала подготовка журналистами Fakir сатирического фильма «Спасибо, босс!» о закрытии фабрик холдинга во Франции.

Бернар Скуарсини приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в размере €100 тыс. Его адвокат приветствовал приговор, заметив, что сожалеет лишь о том, что на скамье подсудимых не было господина Арно.

Бернар Арно, один из богатейших людей мира, выступал на процессе в качестве свидетеля: LVMH заключил сделку со следствием, заплатив €10 млн в обмен на прекращение преследования. Признание вины в сделку не входило.