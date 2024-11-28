Бернар Арно выступил в суде по делу о слежке за журналистами

Французский миллиардер Бернар Арно выступил в парижском суде в качестве свидетеля по делу бывшего главы разведки Франции Бернара Скуарсини. Глава LVMH заявил, что был не в курсе предполагаемой слежки за журналистами газеты Fakir. Всю ответственность за решение вопросов безопасности в LVMH господин Арно возложил на своего бывшего помощника Пьера Годе, который умер еще в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернар Арно

Фото: Stephane Mahe, Reuters Бернар Арно

Фото: Stephane Mahe, Reuters

«Это было абсолютно нормально для него — принимать решения, не консультируясь со мной,— цитирует господина Арно Bloomberg.— Большую часть времени я вообще далеко за пределами Франции. У меня команда помощников, которые действуют согласно своим полномочиям и независимо от меня. И не мне судить, как поступал господин Годе. Я вообще был не в курсе происходившего».

Бернар Арно проходит свидетелем по громкому делу в отношении Бернара Скуарсини, который обвиняется в коррупции, незаконной слежке и злоупотреблении служебным положением. Именно он, согласно стороне обвинения, был нанят LVMH для того, чтобы следить за редакцией газеты Fakir и лично журналистом Франсуа Рюффеном. Тот был ярым критиком господина Арно, а в 2016 году выпустил сатирический документальный фильм «Merci, patron!» («Спасибо, босс!»), критикующий миллиардера за закрытие фабрик во Франции.

«Я видел фильм после его выхода. Мне он показался очень смешным»,— заявил господин Арно, добавив, что Франсуа Рюффен «намного лучше в роли кинематографиста, чем политика». Франсуа Рюффен с 2017 года является депутатом Национального собрания от партии «Непокоренная Франция».

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Арно со Шквалом встретятся в суде».

Кирилл Сарханянц