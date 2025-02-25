В Воронеже хотят построить поликлинику и станцию скорой помощи за 1,3 млрд

В Воронеже хотят построить поликлинику на 500 посещений в смену, сообщили в региональной пресс-службе со ссылкой на заместителя председателя правительства области Владимира Попова. Объет здравохранения может появиться в микрорайоне «Лазурный» Железнодорожного района облцентра. Стоимость строительства — 1,15 млрд руб. Рядом планируется возвести подстанцию скорой медицинской помощи (СМП) за 200 млн руб.

Власти просят поддержать проект софинансированием федерального и регионального бюджетов. Это возможно при включении проекта в реестр объектов капитального строительства. Сроки предполагаемого строительства — 2026-2027 годы.

Торги на выполнение проектно-изыскательских работ для поликлиники проводились еще в 2020 году и были выигран ООО «Проектинжиниринг». Согласно данным портала «госзакупки», медицинский комплекс будет включать основное здание, подстанцию СМП, котельную, стоянки и инженерные сети. Объекты разместятся на площади 1 га.

Поликлиника предполагает детское, взрослое и женское отделения, центр здоровья, физиотерапию и реабилитацию. Подстанция СМП на семь бригад объединит корпус с гаражом, стоянки, моечный пост и зоны для персонала. Кроме того, медицинский комплекс будет включать котельную, стоянки и инженерные сети.

О том, что в Орловской области ищут подрядчика для строительства поликлиники за 1,4 млрд — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова