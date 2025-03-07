В Менделеевске прокуратура выявила продажу алкоголя и табака рядом с детсадами

Прокуратура Менделеевского района Татарстана выявила факт продажи алкоголя и табака в четырех магазинах, расположенных в 100 метрах от детских садов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По закону продажа алкогольной и табачной продукции вблизи детских учреждений запрещена, напомнили в ведомстве.

Владельцам торговых точек внесены представления об устранении нарушений. Двоим нарушителям уже выписаны штрафы на сумму 80 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана через суд добилась устранения нарушений в детском саду.

Дарья Сайфиева