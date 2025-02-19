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В Татарстане прокуратура через суд обязала устранить нарушения в детском саду

В Татарстане Тукаевский районный суд рассмотрел иск прокурора к местному исполкому и детскому саду «Тургай» об устранении нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года во время проверки специалистами в детском саду были выявлены следующие нарушения: неочищенные вентиляционные камеры, отсутствие огнезащиты деревянных конструкций кровли, неработающая вытяжка на пищеблоке и необорудованная вентиляция в прачечной.

Несмотря на представление прокуратуры в адрес руководителя исполкома Тукаевского района, нарушения не были устранены, что стало основанием для иска.

Иск был удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Артём Дергунов

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