Выдачи льготной ипотеки в феврале вернулись к уровню декабря 2024 года

В феврале 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов с господдержкой восстановился до уровня декабря прошлого года, составив около 171 млрд руб. Об этом говорится в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» (pdf.).

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В январе текущего года более 80% всех выданных ипотечных кредитов приходилось на программы господдержки. С учетом траншей по ранее заключенным договорам, включая «Льготную ипотеку», было выдано 105,1 млрд руб. против 233,1 млрд руб. месяцем ранее.

При этом выдача ипотеки на рыночных условиях сократилась в 2,7 раза, до 21,8 млрд руб., что связано с ростом процентных ставок, отмечает Банк России. Средний размер ипотечного кредита в январе снизился до 3,9 млн руб. против 4 млн руб. в декабре. Однако в годовом выражении этот показатель вырос на 0,4 млн руб.

В январе 2025 года сегменты ипотечного кредитования показали заметное снижение, следует из опубликованного обзора ЦБ. Такая динамика обусловлена не только длительными праздниками, но и сокращением спроса на жилье на фоне отмены массовой льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года и высоких рыночных ставок.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ипотеку в январе подморозило».