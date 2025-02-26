Реконструкция тепломагистрали «Рылеевская» началась в Петербурге

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к обновлению тепломагистрали «Рылеевская» в историческом центре города, сообщает пресс-служба компании 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Планируется заменить более 2,3 км трубопроводов, проходящих по Фуражному и Виленскому переулкам, Госпитальной улице, улицам Радищева и 9-й Советской.

В зоне реконструкции находятся 38 жилых домов и одно детское учреждение. Модернизация теплосетей повысит надежность снабжения теплом 20 тыс. жителей Центрального района. Завершить все работы планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания также начала обновление участка тепломагистрали «Куйбышевская», которая находится между набережной Обводного канала и улицей Марата.

Андрей Маркелов