ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2025 года

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2025 года. Это решение связано с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, можно снять сумму, не превышающую остаток на счете на 00:00 по московскому времени этой даты, но не более $10 тыс. или эквивалента в евро. Остальные средства выдаются в рублях по курсу ЦБ на день выплаты (для счетов, открытых до 9 сентября 2022 года) или по курсу банка (для счетов, открытых после этой даты).

Банкам запрещается взимать комиссию за выдачу валюты со счетов или вкладов. Переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях по курсу ЦБ.

Нерезиденты не могут снимать наличные в долларах, евро, фунтах и иенах до 9 сентября 2025 года. Резиденты же могут снимать указанные валюты только на командировочные расходы в пределах установленных нормативов.

Центробанк ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года. Как объясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. В прошлый раз ЦБ продлевал ограничения в сентябре прошлого года.