Долги USAID должны быть полностью выплачены в понедельник

Суд в Вашингтоне дал Агентству США по международному развитию (USAID) срок до 18 часов 10 марта, чтобы оплатить все выставленные ему счета за уже проделанную работу. Об этом сообщают сразу несколько американских СМИ, включая Axios. Тем самым суд в очередной раз поддержал несколько благотворительных организаций, требовавших разморозить часть средств, выделенных на международную помощь, и оплатить из них услуги, уже выполненные контрагентами USAID. Вся международная помощь США была заморожена на 90 дней в конце января по распоряжению президента Дональда Трампа.

Решение суда в пользу истцов по делу об оплате счетов было принято еще 13 февраля, однако власти фактически проигнорировали его, как и еще одно, принятое 25 февраля, установившее двухдневный срок для разблокирования помощи. Эксперты говорят, что сейчас шансов у истцов больше: решение суда оглашено через сутки после того, как Верховный суд США отказал Белому дому в отсрочке исполнения предыдущих судебных решений.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Виктор Буй