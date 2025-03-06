В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали главу поселка Камские Поляны по подозрению в получении взятки в виде смартфона iPhone 16. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Камских Полян задержан по подозрению в получении взятки в виде iPhone 16

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Камских Полян задержан по подозрению в получении взятки в виде iPhone 16

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник «Татар-информа» сообщил, что в январе директор местного «Водоканала» получил от руководителя коммерческой фирмы взятку в виде смартфона iPhone 16 Pro стоимостью 108 тыс. руб. и сопутствующих аксессуаров на 10 тыс. руб. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 118 тыс. руб.

По данным издания, передача смартфона и аксессуаров была организована для главы поселка, который, используя служебное положение, должен был обеспечить фирме покровительство.

В частности, чиновник должен был способствовать беспрепятственному подписанию документов по муниципальным контрактам, а также игнорировать возможные нарушения со стороны компании при их исполнении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Артём Дергунов