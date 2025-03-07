Три города Урала получат субсидии на повышение туристической привлекательности

Верхотурье, Нижний Тагил и Каменск-Уральский в 2025 году получат субсидии из бюджета Свердловской области на повышение туристической привлекательности, сообщили в департаменте региональной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральная площадь Верхотурья

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На создание туристско-информационного центра и покупку оборудования для него Верхотурский муниципальный округ получит 17,5 млн руб., а Нижнему Тагилу направят 1,6 млн руб. для приобретения оборудования для местного турцентра. Каменск-Уральский получит 6,65 млн руб. на создание туристического маршрута «Урало-Сибирская тропа».

Всего с начала года из регионального бюджета свердловским муниципалитетам направили 52,2 млн руб. на повышение туристической привлекательности, в частности, средства ранее получили четыре из них.

Напомним, Камышловский и Талицкий муниципальные округа Свердловской области получат федеральные субсидии на обустройство туристических центров в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — 85,8 млн руб. и 82 млн руб. соответственно. Всего в текущем году Свердловской области из федерального бюджета на развитие туризма будет выделено 331 млн руб., еще 32,7 млн руб. — из областного бюджета.

Ирина Пичурина