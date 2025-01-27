На развитие туризма в Свердловской области будет выделено около 365 млн рублей

В текущем году Свердловской области из федерального бюджета на развитие туризма будет выделено 331 млн руб., еще 32,7 млн руб. — из областного бюджета, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году Свердловской области из федерального бюджета на развитие туризма будет выделено 331 млн руб., еще 32,7 млн руб. — из областного бюджета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2025 году Свердловской области из федерального бюджета на развитие туризма будет выделено 331 млн руб., еще 32,7 млн руб. — из областного бюджета

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Ионина, будет пересмотрено распределение средств на развитие туристической инфраструктуры. «В предыдущие два года мы больше грантовой поддержки давали предпринимателям. В этом году обсуждаем, что лучше больше муниципалитетам дать на туристические коды города, потому что мы понимаем, что на грантовую поддержку заявляются одни и те же. Надо менять приоритеты, к тому же муниципалитеты активно идут с темой туркодов — это и знаки навигации, и вывески, и таблички, и общественные туалеты»,— подчеркнул Дмитрий Ионин.

Он добавил, что около 2/3 от заявленного объемы финансирования будет передано муниципалитетам. Сейчас на получение гранта претендуют Сысерть, Нижний Тагил и Староуткинск.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в 2025 году три туристических проекта Свердловской области получат грантовую поддержку по 1 млн руб. из регионального бюджета.

Анастасия Таначева