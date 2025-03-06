Средства на обустройство туристических центров получат Камышлов и Талица

Камышловский и Талицкий муниципальные округа Свердловской области получат федеральные субсидии на обустройство туристических центров в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.

В 2025 году Камышловский городской округ получит 85,8 млн руб., Талицкий муниципальный округ — 82 млн руб.

В Талице планируется открыть туристско-информационный центр, установить указатели и навигацию, макет винокуренного производства на территории бывшего завода Поклевских-Козелл, архитектурную подсветку зданий и малые архитектурные формы.

В Камышлове в исторической части города будут установлены фигуры камышовых котов, построен туристско-информационный центр, появится подсветка фасадов старинных зданий и стереоскопы с панорамными видами старых построек.

Всего на развитие индустрии гостеприимства Свердловская область на 2025-2027 годы получила из федерального бюджета около 1 млрд руб.

Камышлов расположен в около 139 км от Екатеринбурга. Он был основан 1668 году как укрепление-острог для охраны населения, а в 1763 через него провели Сибирский тракт. Город известен как один из крупнейших торговых центров Зауралья и основного поставщика муки и зерна для населенных пунктов. Кроме того, в городе находится курорт «Обуховский». Население города составляет более 26 тыс. человек.

Талица расположена в 219 км от Екатеринбурга, в нем проживает более 15 тыс. человек. Город был основан в 1732 году как посёлок при небольшой частной винокуренной пивоварне, после чего был построен Талицкий винокуренный завод. Кроме того, в городе сохранился дом, в котором жил хозяин Талицких заводов Альфонс Поклевских-Козелл. В Талице расположены: хлебокомбинат, птицеводческая фабрика, фабрика вяленой обуви и знаменитый молочный завод.