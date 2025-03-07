Новый дилерский центр бренда Geely открылся в поселке Янино-1 под Петербургом

Автомобильный холдинг «Экспо Кар» открыл новый дилерский центр китайского бренда Geely в поселке Янино-1 на границе с Санкт-Петербургом. На собственном участке холдинг построил новое одноэтажное здание площадью 1280 кв. м. Дилерский центр стал первым для Geely на Северо-Западе, открытым по новым стандартам марки, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Экспо Кар» Фото: Пресс-служба «Экспо Кар»

Площадь шоу-рума нового дилерского центра в Янино-1 составляет 533 кв. м. В автосалоне представлена полная модельная линейка Geely: кроссоверы Coolray, Citiray, Atlas, Monjaro и Okavango, седаны Emgrand и Preface. На момент открытия там доступны для покупки более 100 автомобилей.

В свою очередь, сервисная зона дилерского центра занимает 743 кв. м. На ней размещается 8 постов для обслуживания автомобилей. Максимальная пропускная мощность СТО составляет 30 машин в день, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года у китайской автомобильной марки Geely в Петербурге насчитывалось 17 дилерских центров. По их общему количеству бренд обошел Chery, который был лидером в 2023 году.

Подробнее о ситуации на автомобильном рынке в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Geely-были, Chery ели».

Андрей Цедрик