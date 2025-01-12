Марка Geely стала новым лидером по количеству дилерских центров в Петербурге

По итогам прошлого года у китайского автомобильного бренда Geely в Петербурге насчитывается уже 17 дилерских центров. Эта марка обошла Chery, которая была лидером в 2023 году — сейчас у этого бренда в городе 16 дилерских центров. Такие цифры приводят аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ Фото: Пётр Иванов, Коммерсантъ

По данным экспертов авторынка, по сравнению с предыдущим годом и Geely, и Chery увеличили свою дилерскую сеть в Петербурге на два автосалона. Замыкает первую тройку рейтинга новый бренд Knewstar — 15 дилерских центров. Такое широкое представительство марки стало возможным за счет поддержки «материнского» Geely.

Места с 4-го по 6-е делят между собой Lada, XCite и Omoda — по 13 автосалонов. При этом две первые марки представлены в одинаковых локациях, поскольку сеть Lada является дистрибутором дебютировавшего в прошлом году XCite.

В то же время позиции с 7-й по 10-ю занимают Changan, Belgee, Jaecoo (по 12 автосалонов) и Jetour (11 дилерских центров).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам 2024 года общее количество дилерских центров в Петербурге выросло на 32%. Сейчас в городе функционируют 328 автосалонов, предлагающих к продаже новые автомобили.

Подробнее о ситуации на автомобильном рынке в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Дилеры въезжают в новый год с переизбытком».

Андрей Цедрик