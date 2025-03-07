Реальная зарплата в Удмуртии увеличилась более чем на 14% за год

Средняя номинальная зарплата в Удмуртии выросла на 24,6% по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом и составила 65,7 тыс. руб. При этом показатель реальной среднемесячной зарплаты (с учетом инфляции) вырос на 14,6% год к году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Республика заняла 6-е место по размеру номинальной величины среди регионов ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среднесписочная численность работников в 2024 году составила 438,2 тыс. человек. За год показатель снизился на 0,7%. Больше всего — 28,1% заняты на обрабатывающих производствах, затем идет образование и здравоохранение — 13% и 9,5% соответственно.