Трое из четверых пострадавших в ДТП под Белгородом находятся в больнице

Из четверых человек, получивших травмы в результате аварии на ведущей в Новый Оскол дороге (Белгородская область), трое сейчас находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Врачи делают все, чтобы помочь им справиться с этой бедой. Разговаривал вчера с водителем микроавтобуса, который был за рулем, где ехали наши жители. Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах»,— написал Вячеслав Гладков.

По предварительным данным полиции, 6 марта около 21:00 в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа Белгородской области произошло столкновение двух автобусов «Мерседес Спринтер» и «Хендай». Шесть человек погибли — пассажиры автобуса «Мерседес Спринтер». Все они были сотрудниками АПХ «Мираторг», сообщили в самой компании. По предварительной информации, пострадавших в автобусе «Хендай» нет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Мария Старикова