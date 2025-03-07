Погибшими в ДТП в Белгородской области оказались сотрудники «Мираторга»

Шестеро погибших в ДТП в Новооскольском округе Белгородской области на участке дороги Ольховатка — Беломестное, о котором сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков, были сотрудниками АПХ «Мираторг». Об этом сообщили в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«С глубокой болью сообщаем о том, что в ДТП, произошедшем 6 марта в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании»,— сказали в «Мираторге», выразив соболезнования родным и близким погибших. «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией»,— добавили в «Мираторге».

По данным Вячеслава Гладкова, также в аварии в результате столкновения двух автобусов получили травмы четыре человека. Они проходят лечение в горбольнице №2 Белгорода, куда их доставили бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествия.

Мария Старикова