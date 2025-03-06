В Белгородской области в ДТП погибли шесть человек

В Новооскольском муниципальном округе Белгородской области на участке адороги Ольховатка — Беломестное произошла автомобильная авария — по предварительным данным, столкнулись два автобуса. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным главы региона, шестеро погибли, четверо получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Петровичем Потаповым приехал на место. Самое страшное — погибли шесть человек. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших»,— написал губернатор.

По предварительным данным, в одном из столкнувшихся автобусов находились 11 взрослых жителей Белгородской области. Всех пострадавших скорая уже доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.

Мария Старикова