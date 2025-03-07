МИД Китая: отношения с Россией не направлены против третьих стран

Китай и Россия развивают отношения, не направленные против третьих сторон и исключающие конфронтацию, заявил глава китайского МИДа Ван И. Он заверил, что вне зависимости от изменений в мире «историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Ван И, стратегическое партнерство двух стран опирается на взаимовыгодное сотрудничество и «носит беспроигрышный характер». «Китай и Россия нашли путь сосуществования, опирающийся на такие принципы, как неприсоединение к союзам, отсутствие конфронтации и ненаправленность против третьих сторон»,— сказал он на пресс-конференции на полях третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (цитата по ТАСС).

В октябре 2024 года российский премьер Михаил Мишустин говорил о росте сотрудничества РФ и Китая, несмотря на внешнее давление. По итогам года товарооборот между двумя странами увеличился на 1,9% в годовом выражении, до рекордных $244,819 млрд. Кремль сообщал, что Москва и Пекин ведут подготовку совместных визитов председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне.

О ситуации в КНР — в материале «Ъ» «Китай взял пять».