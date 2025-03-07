Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни в переговорах по российско-украинскому конфликту был отмечен прогресс. Какие-либо подробности он не привел.

«Мы достигли большого прогресса с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Было бы хорошо положить этому (военному конфликту.— "Ъ") конец»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме.

12 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что делегации двух стран проведут «содержательную встречу». По данным Bloomberg, Вашингтон потребовал от господина Зеленского «согласиться на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

Подробности — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».