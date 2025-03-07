В Курской области женщина подорвалась на мине

Жительница Курской области наступила на мину-лепесток. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и травмой стопы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая — 1979 года рождения, ЧП случилось в Льговском районе. Женщину доставили в Курскую областную больницу, уточнил господин Хинштейн в Telegram.

В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются боестолкновения с ВСУ. 2 марта в результате атаки дрона по территории Беловского района пострадал местный житель. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, а также ранениями груди и ног. Ночью 4 марта над регионом сбили один БПЛА, обошлось без жертв.